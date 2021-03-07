​Конте высказался о своём будущем

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался по поводу своего будущего.

«Думаю ли я о продлении контракта? Мой действующий контракт с «Интером» рассчитан ещё на год, нельзя отвлекаться на другие вещи. Мы должны оставаться сосредоточенными и думать о настоящем вплоть до конца сезона. Я не знаю и не могу представить, что будет дальше», - рассказал Конте во время пресс-конференции.

«Интер» лидирует в турнирной таблице итальянского чемпионата, опережая соседей из «Милана», идущих вторыми, на шесть зачётных баллов. В понедельник, восьмого марта, команда Антонио Конте примет «Аталанту».