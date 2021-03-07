Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Конте высказался о своём будущем

07 Марта 2021, 16:47,

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался по поводу своего будущего.

«Думаю ли я о продлении контракта? Мой действующий контракт с «Интером» рассчитан ещё на год, нельзя отвлекаться на другие вещи. Мы должны оставаться сосредоточенными и думать о настоящем вплоть до конца сезона. Я не знаю и не могу представить, что будет дальше», - рассказал Конте во время пресс-конференции.

«Интер» лидирует в турнирной таблице итальянского чемпионата, опережая соседей из «Милана», идущих вторыми, на шесть зачётных баллов. В понедельник, восьмого марта, команда Антонио Конте примет «Аталанту».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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