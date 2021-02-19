Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Пранделли: «Ребята здорово провели второй тайм, изменения сработали и привели нас к победе»

19 Февраля 2021, 23:47,

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли прокомментировал победу над «Специей» (3:0).

«Мы встретились с командой, которая находится в отличной форме, конечно, перед матчем мы опасались их. Ребята здорово провели второй тайм, изменения сработали и привели нас к победе.

Мы неплохо играли в матчах с «Торино», «Интером» и «Сампдорией», но всё равно не побеждали. Необходимо обратить внимание на мелочи, потому что мы часто проигрываем именно из-за них», - цитирует Пранделли Sky Sport Italia.

Сегодняшняя победа позволила «Фиорентине» подняться на промежуточное двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фиорентина, Чезаре Пранделли
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