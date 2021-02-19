«Фиорентина» без Кокорина разгромила «Специю»

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19 Февраля 2021, 22:31,
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23-й тур чемпионата Италии открывали аутсайдеры, соседи по турнирной таблице, «Фиорентина» и «Специя». «Фиалки» уступили по владении мячом, но превзошли соперника в реализации, превратив в голы каждый удар в створ. На 51-й минуте Душан Влахович завершил комбинацию в одно касание. Вскоре Гаэтано Кастровилли с центра штрафной добавил мяч в сетку, а в концовке хозяева в контратаке закатили мяч в пустые ворота - 3:0.
«Фиорентина» с 25 очками поднялась на 11-е место. Александр Кокорин, как и предсказывал главный тренер, провел все 90 минут на скамейке запасных.
Протокол игры
|Фиорентина
|3:0
|Специя
|(1:0) Влахович Душан 48'
|(2:0) Кастровилли Гаэтано 64'
|(3:0) Эйссерик Валентин 82'
Дронговски Бартломей • Миленкович Никола • Песселья Херман • Мартинес Лукас II • 90'Венути Лоренцо • Амрабат Софьян 18' 60' ( Валеро Борха ( 60' ) • 77'Пульгар Эрик • Бонавентура Джакомо 45' ( Кастровилли Гаэтано ( 45') • Бираги Кристиано 85' ( Роша Игор II ( 85') • Куаме Кристиан 46' ( Эйссерик Валентин ( 46' ) • 75'Влахович Душан 85' ( Касерес Мартин ( 85')
Запасные: Монтьель Кристобаль • Кокорин Александр • Росати Антонио • Оливера Максимильяно • Малку Кевин • Кальехон Хосе • Терраччиано Пьетро
Проведель Иван • Виньяли Лука 85' ( Пикколи Роберто ( 85') • Исмайли Ардиан • Шабо Юлиан • Марчицца Риккардо 11' ( Рамос Хуан ( 11') • Эстевес Науэль • Риччи Матео • Маджоре Джулио 63' ( Верде Даниэле ( 63') • Гьяси Эммануэль • Агудело Кевин 63' ( Галабинов Андрей ( 63') • Сапонара Риккардо 63' ( Сена Лео ( 63')
Запасные: Зут Йерун • Побега Томмазо • Дель Орко Кристиан • Агум Люсьен • Феррер Сальвадор • Акампора Дженнаро • Капрадосси Элио
19 февраля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Фиорентина, Специя