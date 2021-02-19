Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Фиорентина» без Кокорина разгромила «Специю»

19 Февраля 2021, 22:31,

23-й тур чемпионата Италии открывали аутсайдеры, соседи по турнирной таблице, «Фиорентина» и «Специя». «Фиалки» уступили по владении мячом, но превзошли соперника в реализации, превратив в голы каждый удар в створ. На 51-й минуте Душан Влахович завершил комбинацию в одно касание. Вскоре Гаэтано Кастровилли с центра штрафной добавил мяч в сетку, а в концовке хозяева в контратаке закатили мяч в пустые ворота - 3:0.

«Фиорентина» с 25 очками поднялась на 11-е место. Александр Кокорин, как и предсказывал главный тренер, провел все 90 минут на скамейке запасных.

Протокол игры  
Фиорентина 3:0 Специя
(1:0) Влахович Душан 48'    
(2:0) Кастровилли Гаэтано 64'    
(3:0) Эйссерик Валентин 82'    
Дронговски Бартломей Миленкович Никола Песселья Херман Мартинес Лукас II   90' Венути Лоренцо Амрабат Софьян   18'   60' (Валеро Борха (   60'   77') Пульгар Эрик Бонавентура Джакомо   45' (Кастровилли Гаэтано (   45') Бираги Кристиано   85' (Роша Игор II (   85') Куаме Кристиан   46' (Эйссерик Валентин (   46'   75') Влахович Душан   85' (Касерес Мартин (   85')
Запасные: Монтьель Кристобаль Кокорин Александр Росати Антонио Оливера Максимильяно Малку Кевин Кальехон Хосе Терраччиано Пьетро
Проведель Иван Виньяли Лука   85' (Пикколи Роберто (   85') Исмайли Ардиан Шабо Юлиан Марчицца Риккардо   11' (Рамос Хуан (   11') Эстевес Науэль Риччи Матео Маджоре Джулио   63' (Верде Даниэле (   63') Гьяси Эммануэль Агудело Кевин   63' (Галабинов Андрей (   63') Сапонара Риккардо   63' (Сена Лео (   63')
Запасные: Зут Йерун Побега Томмазо Дель Орко Кристиан Агум Люсьен Феррер Сальвадор Акампора Дженнаро Капрадосси Элио
19 февраля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фиорентина, Специя
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