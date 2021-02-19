«Фиорентина» без Кокорина разгромила «Специю»

23-й тур чемпионата Италии открывали аутсайдеры, соседи по турнирной таблице, «Фиорентина» и «Специя». «Фиалки» уступили по владении мячом, но превзошли соперника в реализации, превратив в голы каждый удар в створ. На 51-й минуте Душан Влахович завершил комбинацию в одно касание. Вскоре Гаэтано Кастровилли с центра штрафной добавил мяч в сетку, а в концовке хозяева в контратаке закатили мяч в пустые ворота - 3:0.

«Фиорентина» с 25 очками поднялась на 11-е место. Александр Кокорин, как и предсказывал главный тренер, провел все 90 минут на скамейке запасных.