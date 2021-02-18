Пранделли: «Не думаю, что выпущу Кокорина в матче со «Специей»

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли планирует включить нападающего Александра Кокорина в заявку на матч со «Специей».

«Мы начали много работать с Кокориным, как только он прибыл в клуб. Я выпустил Александра в матче с «Интером», чтобы оценить его подготовку. Он по-прежнему находится не в самом лучшем состоянии. Александр много работает. Завтра Кокорин будет находиться на скамейке запасных, но не думаю, что я выпущу его. Мы будем продолжать заниматься с Кокориным, чтобы он вернулся в оптимальную форму», - цитирует Пранделли Fanta Calcio.

Матч между «Фиорентиной» и «Специей» состоится завтра, 19 февраля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 20:30 по московскому времени.