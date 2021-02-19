Кокорин в запасе на матч со «Специей»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин начнёт на скамейке запасных стартовый матч 23-го тура чемпионата Италии против «Специи». Об этом стало известно после оглашения составов команд на игру, которая начнется в 20:30 мск.

В четверг наставник флорентийцев Чезаре Пранделли предельно четко ответил на вопрос о шансах россиянина появиться на поле, оценив их как маловероятные. Напомним, что Кокорин перебрался в «Фиорентину» из «Спартака» в зимнее трансферное окно и провел почти четверть второго тайм поединка против «Интера» (0:2), не сумев отличиться результативными действиями.