Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Кокорин в запасе на матч со «Специей»

19 Февраля 2021, 19:50,

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин начнёт на скамейке запасных стартовый матч 23-го тура чемпионата Италии против «Специи». Об этом стало известно после оглашения составов команд на игру, которая начнется в 20:30 мск.

В четверг наставник флорентийцев Чезаре Пранделли предельно четко ответил на вопрос о шансах россиянина появиться на поле, оценив их как маловероятные. Напомним, что Кокорин перебрался в «Фиорентину» из «Спартака» в зимнее трансферное окно и провел почти четверть второго тайм поединка против «Интера» (0:2), не сумев отличиться результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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Комментарии (2)
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1
Misha_diablo_football
19 Февраля 2021, 20:00

ждём обзора матча типа Фиорентина без Кокорина взяла верх над Специей, а с ним вообще бы разорвали на куски....)))...

1
Underdog
19 Февраля 2021, 20:42

Или не обыграла потому что Кокорине вышел в основе)))

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