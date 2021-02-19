Кокорин в запасе на матч со «Специей»

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19 Февраля 2021, 19:50,
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин начнёт на скамейке запасных стартовый матч 23-го тура чемпионата Италии против «Специи». Об этом стало известно после оглашения составов команд на игру, которая начнется в 20:30 мск.
В четверг наставник флорентийцев Чезаре Пранделли предельно четко ответил на вопрос о шансах россиянина появиться на поле, оценив их как маловероятные. Напомним, что Кокорин перебрался в «Фиорентину» из «Спартака» в зимнее трансферное окно и провел почти четверть второго тайм поединка против «Интера» (0:2), не сумев отличиться результативными действиями.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
ждём обзора матча типа Фиорентина без Кокорина взяла верх над Специей, а с ним вообще бы разорвали на куски....)))...
Или не обыграла потому что Кокорине вышел в основе)))