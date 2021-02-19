Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Фиорентина» - «Специя»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

19 Февраля 2021, 20:11,

В 23-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» принимает на своем поле «Специю».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры  
Фиорентина 0:0 Специя
Дронговски Бартломей Миленкович Никола Песселья Херман Мартинес Лукас II Венути Лоренцо Амрабат Софьян   18' Пульгар Эрик Бонавентура Джакомо   45' (Кастровилли Гаэтано (   45') Бираги Кристиано Куаме Кристиан Влахович Душан
Запасные: Монтьель Кристобаль Кокорин Александр Росати Антонио Оливера Максимильяно Роша Игор II Малку Кевин Кальехон Хосе Валеро Борха Эйссерик Валентин Терраччиано Пьетро Касерес Мартин
Проведель Иван Виньяли Лука Исмайли Ардиан Шабо Юлиан Марчицца Риккардо   11' (Рамос Хуан (   11') Эстевес Науэль Риччи Матео Маджоре Джулио Гьяси Эммануэль Агудело Кевин Сапонара Риккардо
Запасные: Верде Даниэле Сена Лео Пикколи Роберто Зут Йерун Побега Томмазо Дель Орко Кристиан Галабинов Андрей Агум Люсьен Феррер Сальвадор Акампора Дженнаро Капрадосси Элио
19 февраля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
Текстовая трансляция  

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фиорентина, Специя
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