«Фиорентина» - «Специя»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

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19 Февраля 2021, 20:11,
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В 23-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» принимает на своем поле «Специю».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Фиорентина - СпецияДоступ после регистрации
Протокол игры
|Фиорентина
|0:0
|Специя
Дронговски Бартломей • Миленкович Никола • Песселья Херман • Мартинес Лукас II • Венути Лоренцо • Амрабат Софьян • 18'Пульгар Эрик • Бонавентура Джакомо 45' ( Кастровилли Гаэтано ( 45') • Бираги Кристиано • Куаме Кристиан • Влахович Душан
Проведель Иван • Виньяли Лука • Исмайли Ардиан • Шабо Юлиан • Марчицца Риккардо 11' ( Рамос Хуан ( 11') • Эстевес Науэль • Риччи Матео • Маджоре Джулио • Гьяси Эммануэль • Агудело Кевин • Сапонара Риккардо
Запасные: Верде Даниэле • Сена Лео • Пикколи Роберто • Зут Йерун • Побега Томмазо • Дель Орко Кристиан • Галабинов Андрей • Агум Люсьен • Феррер Сальвадор • Акампора Дженнаро • Капрадосси Элио
19 февраля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Фиорентина, Специя