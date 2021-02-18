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Кокорин готов играть не более тайма

18 Февраля 2021, 00:21,

Источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», близкий к руководству «Фиорентины», сообщает, что российский нападающий Александр Кокорин набирает форму и тренируется в общей группе, кроме того он дополнительно работает индивидуально.  На текущий момент предполагается, что Александр в состоянии провести на поле около половины матча и может помочь «Фиорентине» в поединке против «Специи», который состоится в пятницу.

Александр Кокорин оформил переход в клуб Серии А 27 января, проведя до этого половину сезона в московском «Спартаке», где забил два гола в десяти официальных матчах.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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