Кокорин готов играть не более тайма

Источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», близкий к руководству «Фиорентины», сообщает, что российский нападающий Александр Кокорин набирает форму и тренируется в общей группе, кроме того он дополнительно работает индивидуально. На текущий момент предполагается, что Александр в состоянии провести на поле около половины матча и может помочь «Фиорентине» в поединке против «Специи», который состоится в пятницу.

Александр Кокорин оформил переход в клуб Серии А 27 января, проведя до этого половину сезона в московском «Спартаке», где забил два гола в десяти официальных матчах.