Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч со «Специей»

Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин включен в заявку на поединок 23-го тура Серии А со «Специей». Об этом сообщает аккаунт клуба в «Твиттере».

Недавно главный тренер «фиалок» Чезаре Пранделли сказал, что Кокорин может начать матч в запасе, однако велика вероятность того, что он не сыграет. Это объясняется тем, что футболист еще не до конца восстановился после перенесенных ранее травам.

Пару дней назад стало известно, что восстановлением Кокорина персонально занимаются специальные медицинские работники клуба. Личного массажиста Александра к игроку не допустили.

Матч «Фиорентина» — «Специя» состоится 19 февраля в 20:30 по московскому времени.