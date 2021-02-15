«Интер» доказал своё превосходство над «Лацио» и стал новым лидером Серии А

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15 Февраля 2021, 00:50,
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В центральном матче 22-го тура «Интер» принимал «Лацио» и заслуженно обыграл сильного соперника, который выдал мощную победную серию. В середине первого тайма Ромелу Лукаку реализовал пенальти за фол на Лаутаро Мартинесе, а в конце 45-минутки после ряда шикарных моментов у одноклубников оформил дубль ударом из пределов штрафной. После перерыва еще два момента у миланцев, но в ответке после удара Сергея Милинковича-Савича мяч рикошетом от спины Гонсало Эскаленте влетел в сетку. «Интер» очень быстро вернул перевес в два гола - Лукаку уже выступил в роли ассистентам Мартинеса.
Эта победа вывела «Интер» на чистое первое место.
Протокол игры
|Интер Милан
|3:1
|Лацио
|(1:0) Лукаку Ромелу 22'
|(2:0) Лукаку Ромелу 45'
|61' Эскаланте Гонсало (2:1)
|(3:1) Мартинес Лаутаро 64'
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Де Врей Стефан • Бастони Алессандро • Хакими Ашраф 59' 90' ( Пинамонти Андреа ( 90') • Барелла Николо • Брозович Марсело • Эриксен Кристиан 72' ( Гальярдини Роберто ( 72') • Перишич Иван 90' ( Дармиан Маттео ( 90') • Лукаку Ромелу 26' 90' ( Д'Амброзио Данило ( 90') • Мартинес Лаутаро 78' ( Санчес Алексис ( 78')
Запасные: Сенси Стефано • Янг Эшли • Весино Матиас • Паделли Даниэле • Раноккия Андреа • Раду Йонуц • Коларов Александар
Рейна Пепе • Патрик • Худт Уэсли 20' 46' ( Эскаланте Гонсало ( 46') • Ачерби Франческо • Лаццари Мануэль • Милинкович-Савич Сергей • Лукас Лейва 46' ( Пароло Марко ( 46') • Альберто Луис 78' ( Перейра Андреас ( 78') • Марусич Адам • Иммобиле Чиро 70' ( Кайседо Фелипе ( 70') • Корреа Хоакин 70' ( Мурики Ведат ( 70')
Запасные: Алиа Марко • Мусаккио Матео • Акпа-Акпро Жан-Даниэль • Катальди Данило • Фурланетто Алессио • Фарес Мохамед • Лулич Сенад
14 февраля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Интер Милан, Лацио
Если не ошибаюсь, первый ключевой матч Интера, где главным действующим лицом был Лукаку)))