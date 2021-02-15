«Интер» доказал своё превосходство над «Лацио» и стал новым лидером Серии А

В центральном матче 22-го тура «Интер» принимал «Лацио» и заслуженно обыграл сильного соперника, который выдал мощную победную серию. В середине первого тайма Ромелу Лукаку реализовал пенальти за фол на Лаутаро Мартинесе, а в конце 45-минутки после ряда шикарных моментов у одноклубников оформил дубль ударом из пределов штрафной. После перерыва еще два момента у миланцев, но в ответке после удара Сергея Милинковича-Савича мяч рикошетом от спины Гонсало Эскаленте влетел в сетку. «Интер» очень быстро вернул перевес в два гола - Лукаку уже выступил в роли ассистентам Мартинеса.

Эта победа вывела «Интер» на чистое первое место.