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«Интер» доказал своё превосходство над «Лацио» и стал новым лидером Серии А

15 Февраля 2021, 00:50,

В центральном матче 22-го тура «Интер» принимал «Лацио» и заслуженно обыграл сильного соперника, который выдал мощную победную серию. В середине первого тайма Ромелу Лукаку реализовал пенальти за фол на Лаутаро Мартинесе, а в конце 45-минутки после ряда шикарных моментов у одноклубников оформил дубль ударом из пределов штрафной. После перерыва еще два момента у миланцев, но в ответке после удара Сергея Милинковича-Савича мяч рикошетом от спины Гонсало Эскаленте влетел в сетку. «Интер» очень быстро вернул перевес в два гола - Лукаку уже выступил в роли ассистентам Мартинеса.

Эта победа вывела «Интер» на чистое первое место.

Протокол игры  
Интер Милан 3:1 Лацио
(1:0) Лукаку Ромелу 22'    
(2:0) Лукаку Ромелу 45'    
    61' Эскаланте Гонсало (2:1)
(3:1) Мартинес Лаутаро 64'    
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро Хакими Ашраф   59'   90' (Пинамонти Андреа (   90') Барелла Николо Брозович Марсело Эриксен Кристиан   72' (Гальярдини Роберто (   72') Перишич Иван   90' (Дармиан Маттео (   90') Лукаку Ромелу   26'   90' (Д'Амброзио Данило (   90') Мартинес Лаутаро   78' (Санчес Алексис (   78')
Запасные: Сенси Стефано Янг Эшли Весино Матиас Паделли Даниэле Раноккия Андреа Раду Йонуц Коларов Александар
Рейна Пепе Патрик Худт Уэсли   20'   46' (Эскаланте Гонсало (   46') Ачерби Франческо Лаццари Мануэль Милинкович-Савич Сергей Лукас Лейва   46' (Пароло Марко (   46') Альберто Луис   78' (Перейра Андреас (   78') Марусич Адам Иммобиле Чиро   70' (Кайседо Фелипе (   70') Корреа Хоакин   70' (Мурики Ведат (   70')
Запасные: Алиа Марко Мусаккио Матео Акпа-Акпро Жан-Даниэль Катальди Данило Фурланетто Алессио Фарес Мохамед Лулич Сенад
14 февраля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Лацио
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Комментарии (2)
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3
3Tituli
15 Февраля 2021, 00:53

Если не ошибаюсь, первый ключевой матч Интера, где главным действующим лицом был Лукаку)))

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