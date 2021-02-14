Ханданович проводит 500-й матч в Серии А

Сегодня, 14 февраля, «Интер» в рамках двадцать второго тура чемпионата Италии принимает на своем поле «Лацио».

В стартовом составе миланского клуба появился 36-летний голкипер Самир Ханданович. Таким образом, словенец проводит 500-й матч в чемпионате Италии. Самир сыграл 182 игры за «Удинезе», три – за «Тревизо», один – за «Лацио» и в 313-й раз вышел на поле в футболке «Интера» в чемпионате Италии.

На данный момент идёт 42-я минута встречи, «Интер» ведёт со счётом 1:0, единственным голом отметился Ромелу Лукаку, реализовавший пенальти.

Контракт Хандановича с «Интером» рассчитан до 30 июня 2022 года.