Маротта: «Титулы выигрывает наиболее стабильная команда»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта порассуждал о борьбе за чемпионство.

«Нам нужно думать о своей игре, не обращая внимания на результаты наших конкурентов. По ходу сезона может происходить всё, что угодно, но на дистанции титулы выигрывает наиболее стабильная команда.

Пока что рано думать о концовке сезона, впереди несколько важных матчей, после которых можно будет поговорить о наших шансах», - цитирует Маротту Sky Sport Italia.

Сегодняшняя победа над «Лацио» может позволить «Интеру» выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Конте на данный момент располагаются на второй строчке.