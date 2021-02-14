Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Маротта: «Титулы выигрывает наиболее стабильная команда»

14 Февраля 2021, 22:39,

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта порассуждал о борьбе за чемпионство.

«Нам нужно думать о своей игре, не обращая внимания на результаты наших конкурентов. По ходу сезона может происходить всё, что угодно, но на дистанции титулы выигрывает наиболее стабильная команда.

Пока что рано думать о концовке сезона, впереди несколько важных матчей, после которых можно будет поговорить о наших шансах», - цитирует Маротту Sky Sport Italia.

Сегодняшняя победа над «Лацио» может позволить «Интеру» выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Конте на данный момент располагаются на второй строчке.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Джузеппе Маротта
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