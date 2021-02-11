Зиеш может перебраться в Серию А

Хаким Зиеш может перейти в один из итальянских клубов. Марокканца хотят видеть у себч в составе «Милан» и «Ювентус». Об этом сообщает Calciomercatoweb.

После прихода Томаса Тухеля в «Челси» Зиешь потерял твердое место в основе. Немец дает понять игроку, что не рассчитывает на него в большей части сезона. В нынешнем чемпионате он провел 18 матче за «синих», став автором двух голов и четырех результативных передач. Текущая стоимость полузащитника составляет 45 миллионов евро.



Ожидается, что «Милан» и «Ювентус» попытаются заполучить Хакима в летнее трансферное окно.



«Челси» купил Хакима летом 2020 года у «Аякса» за 40 миллионов евро.