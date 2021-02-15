Индзаги: «Лацио» мог добиться большего в матче с «Интером»

Наставник римского «Лацио» Симоне Индзаги высказался о вчерашнем поражении от миланского «Интера» (1:3) в рамках 22-го тура чемпионата Италии.

«Команда очень расстроена, мы могли добиться большего в этом матче. Прекрасно знали, как будет действовать соперник. Мы больше владели мячом и сделали много передач, поэтому такое поражение нас не устраивает», - приводит слова специалиста Sky Sport Italia.

После 22 сыгранных туров римский коллектив с 40 баллами занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. «Нерадзурри», набрав 50 очков, вырвались на первую строчку.