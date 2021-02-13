​Конте: «Матч с «Лацио» будет испытанием»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте ожидает тяжёлого матча против «Лацио».

«Лацио» - клуб, который находится на хорошем уровне в итальянском футболе. У них чёткая структура и хорошие футболисты в составе. Эта команда на протяжении многих лет добивается побед. Нас ждёт интригующее и тяжёлое испытание, поэтому мы должны быть хорошо подготовлены», - цитирует Конте Football Italia.

«Интер» примет «Лацио» в воскресенье, четырнадцатого февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

На сегодняшний день «Интер» занимает второе место в таблице Серии А, отставая от лидирующего «Милана» на два очка.