Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Конте: «Матч с «Лацио» будет испытанием»

13 Февраля 2021, 18:56,

Главный тренер «Интера» Антонио Конте ожидает тяжёлого матча против «Лацио».

«Лацио» - клуб, который находится на хорошем уровне в итальянском футболе. У них чёткая структура и хорошие футболисты в составе. Эта команда на протяжении многих лет добивается побед. Нас ждёт интригующее и тяжёлое испытание, поэтому мы должны быть хорошо подготовлены», - цитирует Конте Football Italia.

«Интер» примет «Лацио» в воскресенье, четырнадцатого февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

На сегодняшний день «Интер» занимает второе место в таблице Серии А, отставая от лидирующего «Милана» на два очка.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Лацио, Антонио Конте
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Комментарии (1)
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Tavadi
13 Февраля 2021, 19:22

удачи Лацио против коррупционного мешка

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