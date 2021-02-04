Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Перед матчем с «Торино» у «Аталанты» дыра на правом фланге обороны

04 Февраля 2021, 20:36,

Global Look Press

Перед матчем Серии А против «Торино» «Аталанта» столкнулась с кадровыми проблемами на правом фланге. Дело в том, что в среду в кубковом матче с «Наполи» (0:0) новичок команды Йоаким Мелье получил рассечение ноги, на которую пришлось накладывать швы. Датчанин заменял в составе Ханса Хатебура, который из-за травмы не выходит на поле уже больше недели. В этой ситуации у главного тренера «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини небольшой выбор. Не исключено, что направо будет переведен обычно играющий слева Маттео Руджери.

«Аталанта» занимает седьмое место в Серии А, набрав 36 очков в 20 матчах.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Аталанта
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