Перед матчем с «Торино» у «Аталанты» дыра на правом фланге обороны

Перед матчем Серии А против «Торино» «Аталанта» столкнулась с кадровыми проблемами на правом фланге. Дело в том, что в среду в кубковом матче с «Наполи» (0:0) новичок команды Йоаким Мелье получил рассечение ноги, на которую пришлось накладывать швы. Датчанин заменял в составе Ханса Хатебура, который из-за травмы не выходит на поле уже больше недели. В этой ситуации у главного тренера «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини небольшой выбор. Не исключено, что направо будет переведен обычно играющий слева Маттео Руджери.

«Аталанта» занимает седьмое место в Серии А, набрав 36 очков в 20 матчах.