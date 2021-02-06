«Аталанта» упустила победу над «Торино», ведя 3:0. Миранчук отыграл полчаса

Противостояние 21-го тура Серии А между «Аталантой» и «Торино» получилось результативным и драматичным. Бергамаски за семь минут в середине первого тайма сделали счет разгромным, но рано расслабились и еще до перерыва пропустили дважды подряд после удара с 11-метрового и подачи углового.

Алексей Миранчук вышел на полчаса, едва не стал автором голевой передачи на Дувана Сапату, который пробил над воротами, а вскоре уже сам зарядил в штангу. На 84-й минуте «Аталанта» все же упустила победу - 3:3.

В параллельном матче «Специя» пропустила от «Сассуоло», но в итоге праздновала победу (2:1).