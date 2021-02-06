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«Аталанта» упустила победу над «Торино», ведя 3:0. Миранчук отыграл полчаса

06 Февраля 2021, 18:56,

Противостояние 21-го тура Серии А между «Аталантой» и «Торино» получилось результативным и драматичным. Бергамаски за семь минут в середине первого тайма сделали счет разгромным, но рано расслабились и еще до перерыва пропустили дважды подряд после удара с 11-метрового и подачи углового.

Алексей Миранчук вышел на полчаса, едва не стал автором голевой передачи на Дувана Сапату, который пробил над воротами, а вскоре уже сам зарядил в штангу. На 84-й минуте «Аталанта» все же упустила победу - 3:3.

В параллельном матче «Специя» пропустила от «Сассуоло», но в итоге праздновала победу (2:1).

Протокол игры  
Аталанта 3:3 Торино
(1:0) Иличич Йосип 14'    
(2:0) Госенс Робин 19'    
(3:0) Муриэль Луис 21'    
    42' Белотти Андреа (3:1)
    45' Бремер Глейсон (3:2)
    84' Бонаццоли Федерико (3:3)
Голлини Пьерлуиджи Толой Рафаэл   87' Ромеро Кристиан Паломино Хосе   41' Госенс Робин Де Рон Мартен Пессина Маттео   85' (Пашалич Марио (   85'   86') Руджери Маттео   46' (Джимсити Берат (   46') Малиновский Руслан   78' (Ламмерс Сэм (   78') Иличич Йосип   58' (Сапата Дуван (   58') Муриэль Луис   58' (Миранчук Алексей (   58')
Запасные: Спортьелло Марко Кальдара Маттиа Фройлер Ремо Росси Франческо
Сиригу Сальваторе Иццо Армандо Н'Кулу Николя   27' Бремер Глейсон Синго Уилфрид   72' (Верди Симоне (   72') Лукич Саша   55' (Ансальди Кристиан (   55') Мандрагора Роландо Ринкон Томас   81' (Гояк Амер (   81') Мурру Никола   55' (Базелли Даниэле (   55') Дзадза Симоне   24'   81' (Бонаццоли Федерико (   81') Белотти Андреа
Запасные: Войвода Мергим Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня Буонджорно Алессандро Линетти Кароль Уйкани Самир Лянко Войнович
06 февраля. Стадион "Гевисс Стэдиум".
Протокол игры  
Сассуоло 1:2 Специя
(1:0) Капуто Франческо 25'    
    39' Эрлич Мартин (1:1)
    78' Гьяси Эммануэль (1:2)
Консильи Андреа Мюлдюр Мерт Марлон Феррари Джанмарко   86' Рожерио да Силва Обьянг Педро   82' (Распадори Джакомо (   82') Локателли Мануэль   79' Траоре Хамед   64' (Дефрель Грегоре (   64') Джуричич Филип   64' (Берарди Доменико (   64') Бога Жереми   39' (Гараслин Лукаш (   39' Маньянелли Франческо   82') Капуто Франческо
Запасные: Пеголо Джанлука Кирикеш Влад Тольян Йереми Кирьякопулос Георгиос Оддеи Брайан Айхан Кан Пелузо Федерико
Проведель Иван Виньяли Лука   90' Эрлич Мартин   69' Терци Клаудио   53' (Исмайли Ардиан (   53') Бастони Симоне   31' Сена Лео   90' (Акампора Дженнаро (   90') Риччи Матео Маджоре Джулио   90' (Шабо Юлиан (   90') Верде Даниэле   63' (Фариас Диего (   63') Агудело Кевин Гьяси Эммануэль
Запасные: Эстевес Науэль Зут Йерун Дель Орко Кристиан Галабинов Андрей Крапикас Титас Агум Люсьен Марчицца Риккардо Рамос Хуан
06 февраля. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Аталанта, Торино, Алексей Миранчук
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