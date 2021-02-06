«Аталанта» упустила победу над «Торино», ведя 3:0. Миранчук отыграл полчаса

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06 Февраля 2021, 18:56,
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Противостояние 21-го тура Серии А между «Аталантой» и «Торино» получилось результативным и драматичным. Бергамаски за семь минут в середине первого тайма сделали счет разгромным, но рано расслабились и еще до перерыва пропустили дважды подряд после удара с 11-метрового и подачи углового.
Алексей Миранчук вышел на полчаса, едва не стал автором голевой передачи на Дувана Сапату, который пробил над воротами, а вскоре уже сам зарядил в штангу. На 84-й минуте «Аталанта» все же упустила победу - 3:3.
В параллельном матче «Специя» пропустила от «Сассуоло», но в итоге праздновала победу (2:1).
Протокол игры
|(1:0) Иличич Йосип 14'
|(2:0) Госенс Робин 19'
|(3:0) Муриэль Луис 21'
|42' Белотти Андреа (3:1)
|45' Бремер Глейсон (3:2)
|84' Бонаццоли Федерико (3:3)
Голлини Пьерлуиджи • Толой Рафаэл • 87'Ромеро Кристиан • Паломино Хосе • 41'Госенс Робин • Де Рон Мартен • Пессина Маттео 85' ( Пашалич Марио ( 85' ) • 86'Руджери Маттео 46' ( Джимсити Берат ( 46') • Малиновский Руслан 78' ( Ламмерс Сэм ( 78') • Иличич Йосип 58' ( Сапата Дуван ( 58') • Муриэль Луис 58' ( Миранчук Алексей ( 58')
Запасные: Спортьелло Марко • Кальдара Маттиа • Фройлер Ремо • Росси Франческо
Сиригу Сальваторе • Иццо Армандо • Н'Кулу Николя • 27'Бремер Глейсон • Синго Уилфрид 72' ( Верди Симоне ( 72') • Лукич Саша 55' ( Ансальди Кристиан ( 55') • Мандрагора Роландо • Ринкон Томас 81' ( Гояк Амер ( 81') • Мурру Никола 55' ( Базелли Даниэле ( 55') • Дзадза Симоне 24' 81' ( Бонаццоли Федерико ( 81') • Белотти Андреа
Запасные: Войвода Мергим • Милинкович-Савич Ваня • Буонджорно Алессандро • Линетти Кароль • Уйкани Самир • Лянко Войнович
06 февраля. Стадион "Гевисс Стэдиум".
Протокол игры
|(1:0) Капуто Франческо 25'
|39' Эрлич Мартин (1:1)
|78' Гьяси Эммануэль (1:2)
Консильи Андреа • Мюлдюр Мерт • Марлон • Феррари Джанмарко • 86'Рожерио да Силва • Обьянг Педро 82' ( Распадори Джакомо ( 82') • Локателли Мануэль • 79'Траоре Хамед 64' ( Дефрель Грегоре ( 64') • Джуричич Филип 64' ( Берарди Доменико ( 64') • Бога Жереми 39' ( Гараслин Лукаш ( 39' • Маньянелли Франческо 82') • Капуто Франческо
Запасные: Пеголо Джанлука • Кирикеш Влад • Тольян Йереми • Кирьякопулос Георгиос • Оддеи Брайан • Айхан Кан • Пелузо Федерико
Проведель Иван • Виньяли Лука • 90'Эрлич Мартин • 69'Терци Клаудио 53' ( Исмайли Ардиан ( 53') • Бастони Симоне • 31'Сена Лео 90' ( Акампора Дженнаро ( 90') • Риччи Матео • Маджоре Джулио 90' ( Шабо Юлиан ( 90') • Верде Даниэле 63' ( Фариас Диего ( 63') • Агудело Кевин • Гьяси Эммануэль
Запасные: Эстевес Науэль • Зут Йерун • Дель Орко Кристиан • Галабинов Андрей • Крапикас Титас • Агум Люсьен • Марчицца Риккардо • Рамос Хуан
06 февраля. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Аталанта, Торино, Алексей Миранчук