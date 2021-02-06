Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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В Серии А штрафной удар отменили после признания Белотти

06 Февраля 2021, 17:44,

В современном футболе нередко стандартные положения зарабатываются хитростью, но иногда случаются совершенно противоположные ситуации. Так получилось в субботнем матче чемпионата Италии между «Аталантой» и «Торино».

Арбитр назначил стандарт около штрафной площади «Аталанты», усмотрев фол на Андреа Белотти. Впрочем, форвард «Торино» признался рефери, что правила против него не нарушали. После этого судья отменил штрафной удар и жёлтую карточку для Кристиана Ромеро. 

Следить за поединком Серии А между «Аталантой» и «Торино» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аталанта, Торино, Андреа Белотти
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