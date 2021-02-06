В Серии А штрафной удар отменили после признания Белотти

В современном футболе нередко стандартные положения зарабатываются хитростью, но иногда случаются совершенно противоположные ситуации. Так получилось в субботнем матче чемпионата Италии между «Аталантой» и «Торино».

Арбитр назначил стандарт около штрафной площади «Аталанты», усмотрев фол на Андреа Белотти. Впрочем, форвард «Торино» признался рефери, что правила против него не нарушали. После этого судья отменил штрафной удар и жёлтую карточку для Кристиана Ромеро.

Следить за поединком Серии А между «Аталантой» и «Торино» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.