Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Торино»

06 Февраля 2021, 16:34,

Тренерский штаб «Аталанты» определился со стартовым составом команды на поединок 21-го тура чемпионата Италии против «Торино». Российский полузащитник Алексей Миранчук начнет встречу в запасе.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Паломино, Руджери, Госенс, Малиновский, де Рон, Пессина, Муриэль, Сапата.

Матч «Аталанта» - «Торино» состоится в Бергамо сегодня, шестого февраля. Начало встречи запланировано в 17:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Перед сегодняшним поединком «Аталанта» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, а «Торино» располагается на 18-й позиции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук
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