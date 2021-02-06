Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Торино»

Тренерский штаб «Аталанты» определился со стартовым составом команды на поединок 21-го тура чемпионата Италии против «Торино». Российский полузащитник Алексей Миранчук начнет встречу в запасе.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Паломино, Руджери, Госенс, Малиновский, де Рон, Пессина, Муриэль, Сапата.

Матч «Аталанта» - «Торино» состоится в Бергамо сегодня, шестого февраля. Начало встречи запланировано в 17:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Перед сегодняшним поединком «Аталанта» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, а «Торино» располагается на 18-й позиции.