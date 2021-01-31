Санабрия перешёл в «Торино», во время медосмотра у него обнаружили коронавирус

Форвард Антонио Санабрия стал игроком «Торино», но не сможет немедленно присоединиться к команде, так как заболел коронавирусом.

- Футбольный клуб «Торино» рад объявить о подписании контракта с игроком «Бетиса» Антонио Санабрией. Нападающий подписал контракт на четыре года, - говорится в заявлении итальянского клуба. - Во время медицинского осмотра у Санабрии обнаружили коронавирус. У игрока нет никаких симптомов, и он был изолирован согласно коронавирусному протоколу.

24-летний парагваец забил шесть мячей в 17 матчах за «Дженоа» в сезоне 2019/20. Следующий матч туринцев - шестого февраля против «Аталанты» на выезде.