Санабрия перешёл в «Торино», во время медосмотра у него обнаружили коронавирус

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31 Января 2021, 19:48,
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Форвард Антонио Санабрия стал игроком «Торино», но не сможет немедленно присоединиться к команде, так как заболел коронавирусом.
- Футбольный клуб «Торино» рад объявить о подписании контракта с игроком «Бетиса» Антонио Санабрией. Нападающий подписал контракт на четыре года, - говорится в заявлении итальянского клуба. - Во время медицинского осмотра у Санабрии обнаружили коронавирус. У игрока нет никаких симптомов, и он был изолирован согласно коронавирусному протоколу.
24-летний парагваец забил шесть мячей в 17 матчах за «Дженоа» в сезоне 2019/20. Следующий матч туринцев - шестого февраля против «Аталанты» на выезде.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
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