​Гасперини посетовал на усталость

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал комментарий после ничьей 3:3 с «Торино». Бергамаски по ходу игры вели с разницей в три мяча, но в итоге довольствовались одним очком.

«Некоторые игроки выключились, некоторые – нет, но последние десять минут первого тайма выглядели так, будто бы мы просто остановились.

Думаю, главная причина в усталости. Мы поздно приехали из Неаполя, некоторые футболисты ещё не полностью восстановились, так что мы были ограничены.

Мы не могли начать матч лучше, быстро забили три гола, но затем наш уровень просто упал. Мы всегда используем одних и тех же защитников, что может привести к усталости. Был период, когда мы мало пропускали, и соперникам даже было сложно создавать моменты в матчах с нами, но сегодня мы допустили слишком много ошибок», - сказал Гасперини Sky Sport Italia.