Овчинников ответил Лукомскому в споре об «Аталанте»

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03 Февраля 2021, 00:17,
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Бывший тренер «армейцев» Валерий Овчинников ответил журналисту Вадиму Лукомскому в споре о принципах игры итальянской «Аталанты». Изначально Валерий Овчинников высказал мнение о том, что ему не нравится игра этого клуба из-за не самого высокого положения в таблице. Лукомский не согласился с его мнением.
«Мне очень нравится Лукомского. Но касательно этого вопроса, я много знал о Гасперини, но это не значит, что он мне должен нравиться. Это моё мнение», - заявил бывший тренер ЦСКА.
В текущем сезоне Серии А «Аталанта» занимает седьмое место с 36 очками, отставая от зоны Лиги чемпионов на три балла.
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Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
|Теги: Аталанта, Сергей Овчинников
Валерий?
ЕФ, Вы чет в последнее время стали ошибаться прям очень сильно, да и токсичных статей прибавилось, будто у Вас теперь условный Борзыкин работает под псевдонимом.
Кто такой Валерий Овчинников футбольный тренер к ЦСКА не имеющий отношения.
А на фотке Босс Сергей Овчинников.