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Овчинников ответил Лукомскому в споре об «Аталанте»

03 Февраля 2021, 00:17,

Евро-Футбол.Ру

Бывший тренер «армейцев» Валерий Овчинников ответил журналисту Вадиму Лукомскому в споре о принципах игры итальянской «Аталанты». Изначально Валерий Овчинников высказал мнение о том, что ему не нравится игра этого клуба из-за не самого высокого положения в таблице. Лукомский не согласился с его мнением.

«Мне очень нравится Лукомского. Но касательно этого вопроса, я много знал о Гасперини, но это не значит, что он мне должен нравиться. Это моё мнение», - заявил бывший тренер ЦСКА.

В текущем сезоне Серии А «Аталанта» занимает седьмое место с 36 очками, отставая от зоны Лиги чемпионов на три балла. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Аталанта, Сергей Овчинников
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Комментарии (2)
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0
kalibr
03 Февраля 2021, 01:29

Валерий?
ЕФ, Вы чет в последнее время стали ошибаться прям очень сильно, да и токсичных статей прибавилось, будто у Вас теперь условный Борзыкин работает под псевдонимом.

0
Фомич Петр
03 Февраля 2021, 01:09

Кто такой Валерий Овчинников футбольный тренер к ЦСКА не имеющий отношения.
А на фотке Босс Сергей Овчинников.

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