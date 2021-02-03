Овчинников ответил Лукомскому в споре об «Аталанте»

Бывший тренер «армейцев» Валерий Овчинников ответил журналисту Вадиму Лукомскому в споре о принципах игры итальянской «Аталанты». Изначально Валерий Овчинников высказал мнение о том, что ему не нравится игра этого клуба из-за не самого высокого положения в таблице. Лукомский не согласился с его мнением.

«Мне очень нравится Лукомского. Но касательно этого вопроса, я много знал о Гасперини, но это не значит, что он мне должен нравиться. Это моё мнение», - заявил бывший тренер ЦСКА.

В текущем сезоне Серии А «Аталанта» занимает седьмое место с 36 очками, отставая от зоны Лиги чемпионов на три балла.