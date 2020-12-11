​Дисквалификацию Мораты сократили

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11 Декабря 2020, 19:54,
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Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората сможет сыграть в воскресном матче чемпионата Италии против «Дженоа». Федерация футбола Италии частично приняла апелляцию «старой синьоры» и сократила дисквалификацию испанского форварда с двух матчей до одного.
Напомним, Мората пропустил игру с «Торино» из-за красной карточки, полученной после финального свистка в поединке с «Беневенто». Испанский форвард позволил себе выразить недовольство работой главного арбитра.
В тринадцати матчах сезона 2020/2021 Альваро Мората забил девять голов и отдал четыре результативных паса на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Альваро Мората
Надо же гоббам помогать.