Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Дисквалификацию Мораты сократили

11 Декабря 2020, 19:54,

Global Look Press

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората сможет сыграть в воскресном матче чемпионата Италии против «Дженоа». Федерация футбола Италии частично приняла апелляцию «старой синьоры» и сократила дисквалификацию испанского форварда с двух матчей до одного.

Напомним, Мората пропустил игру с «Торино» из-за красной карточки, полученной после финального свистка в поединке с «Беневенто». Испанский форвард позволил себе выразить недовольство работой главного арбитра.

В тринадцати матчах сезона 2020/2021 Альваро Мората забил девять голов и отдал четыре результативных паса на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Альваро Мората
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Комментарии (1)
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0
Кар Карыч
11 Декабря 2020, 20:48

Надо же гоббам помогать.

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