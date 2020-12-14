Роналду: «Ставлю цель забить 100 голов за «Ювентус»

Главная звезда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о достижении отметки в 100 проведенных поединков за «старую синьору».

«Я отпраздновал 100-й матч за «Ювентус» двумя голами. Что может быть лучше? Горжусь тем, что мне покорилась эта отметка в футболке туринского коллектива.

Теперь ставлю перед собой цель забить 100 голов за «старую синьору», а также выиграть трофеи в этом сезоне. Вперед, парни!», - гласит сообщение Роналду в «Инстаграме».

Криштиану защищает цвета «Ювентуса» с лета 2018-го года. Его трудовое соглашение рассчитано до завершения сезона-2021/2022.