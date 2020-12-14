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Роналду: «Ставлю цель забить 100 голов за «Ювентус»

14 Декабря 2020, 11:43,

Depositphotos

Главная звезда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о достижении отметки в 100 проведенных поединков за «старую синьору».

«Я отпраздновал 100-й матч за «Ювентус» двумя голами. Что может быть лучше? Горжусь тем, что мне покорилась эта отметка в футболке туринского коллектива.

Теперь ставлю перед собой цель забить 100 голов за «старую синьору», а также выиграть трофеи в этом сезоне. Вперед, парни!», - гласит сообщение Роналду в «Инстаграме».

Криштиану защищает цвета «Ювентуса» с лета 2018-го года. Его трудовое соглашение рассчитано до завершения сезона-2021/2022.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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Комментарии (3)
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0
ARTUR
14 Декабря 2020, 12:42

Криш наемник , ему превыше всего лишь его цели , если он не видит перспективы взять что то большое с клубом

1
SpaM
14 Декабря 2020, 12:37

При всем уважении - для этого нужно поставить 100 пенальти.

0
ARTUR
14 Декабря 2020, 12:41

ну не 100 ))) 90

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