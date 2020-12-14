Дибала: «Мне нужен был этот гол»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала высказался о первом голе в нынешнем сезоне Серии А, забитом в ворота «Дженоа» (3:1).

«Я думаю, что голы очень многое значат для нападающих. Они придают нам уверенность, мне нужен был этот гол.

Во многих играх я не чувствовал себя раскрепощенным, я не был собой. И я чувствовал, что груз накапливает всё больше и больше с каждой игрой. Надеюсь, что сегодняшний гол поможет мне хорошо играть в следующих матчах.

В прошлом году я провел невероятный сезон. Нынешний же сезон полная противоположность прошлому», - цитирует Дибалу Football Italia.

В нынешнем сезоне аргентинец сыграл двенадцать матчей и забил два гола.