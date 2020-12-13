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Пирло: «Я рад за Дибалу»

13 Декабря 2020, 23:32,

Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу над «Дженоа» (3:1).

«Было важно правильно настроиться и выбросить из головы игру с «Барселоной». Сегодня мы играли с командой, которая хотела закрыться и защищаться. Мы должны были терпеть и заставлять их ошибаться.

Было досадно пропустить мяч чуть ли не после первого удара по нашим воротам, но мы правильно отреагировали на этот момент.

Дибала? Ему нужен был, чтобы сделать шаг вперёд с точки зрения психологии. Сегодня он сыграл хорошо, я рад за него. Его игра в последнее время улучшается, он заслужил забитый гол», - цитирует Пирло Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Пауло Дибала, Андреа Пирло
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