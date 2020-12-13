Роналду: «Победа над «Барселоной» придала нам уверенность»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Дженоа» (3:1).

«Наша цель – побеждать в каждом матче. Это была сложная игра, личные рекорды, конечно, радуют меня, но главное – это три очка для команды.

Победа в Лиге чемпионов была очень важна, потому что это придает вам уверенность и веру. Сегодня вечером вы увидели хороший результат.

Сейчас нам нужно переключиться на Серию А, но тренер дал нам понять, что необходимо внести некоторые изменения в нашу игру.

Ежегодная цель «Ювентуса» - победы в Серии А и Лиге чемпионов. Только одна команда может быть чемпионом. Нам нужно продолжать верить в успех», - цитирует Роналду Sky Sport Italia.