Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Роналду одержал 400 побед в топ-5 европейских чемпионатах

14 Декабря 2020, 08:27,

Global Look Press

В рамках 11-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» отпраздновал победу над «Дженоа» со счетом 3:1.

Согласно информации OptaPaolo в «Твиттере», португальский нападающий «старой синьоры» Криштиану Роналду стал первым футболистом, одержавшим 400 побед в топ-5 европейских лигах с 2000-го года.

Вторую строчку в рейтинге занимает аргентинский форвард Лионель Месси, в активе которого 365 побед. Топ-3 замыкает итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон - 350.

В сезоне-2020/2021 Криштиану провел семь поединков в Серии А, записав на свой счет десять забитых мячей (четыре - с пенальти) и одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду
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