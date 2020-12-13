Дубль Роналду позволил «Ювентусу» дожать «Дженоа»

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13 Декабря 2020, 21:58,
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«Ювентус» провёл противоречивый матч с «Дженоа» в 11-м туре Серии А.
Протокол игры
|57' Дибала Пауло (0:1)
|(1:1) Стураро Стефано 61'
|78' Роналду Криштиану (1:2)
|89' Роналду Криштиану (1:3)
Перин Маттиа • 88'Гольданига Эдоардо • 15'Бани Маттиа • 90'Мазиелло Андреа • Пеллегрини Лука • Лерагер Лукас • Радованович Иван 82' ( Касо Джузеппе ( 82') • Ровелла Николо 82' ( Пандев Горан ( 82') • Стураро Стефано 66' ( Бехрами Валон ( 66') • Пьяца Марко 73' ( Шомуродов Элдор ( 73') • Скамачча Джанлука 66' ( Дестро Маттиа ( 66')
Запасные: Палеари Альберто • Думбравану Даниэл • Гильоне Паоло • Мелегони Филиппо • Циборра Леннарт • Зайц Миха • Зима Лукаш
Щесны Войцех • Куадрадо Хуан • Де Лихт Маттайс 90' ( Radu Dragusin ( 90') • Бонуччи Леонардо • Алекс Сандро • Маккенни Уэстон • 77'Бентанкур Родриго • 83'Рабио Адриен 2' 67' ( Мората Альваро ( 67') • Кьеза Федерико 84' ( Бернардески Федерико ( 84') • Дибала Пауло 83' ( Кулушевски Деян ( 83') • Роналду Криштиану
Запасные: Израэль Франко • Ремзи Аарон • Данило Луис • Портанова Маноло • Фработта Джанлука • Буффон Джанлуиджи • Мело Артур
13 декабря. Стадион "Луиджи Феррарис".
Первый час игры получился безголевым, несмотря на тотальное доминирование чемпиона. А затем пошли голы. Точный удар Паоло Дибалы получил ответ с другой стороны, когда в голевым получился один из двух выстрелов в сторону ворот туринцев. И лишь на 78-й минуте всё встало на свои места, Криштиану Роналду реализовал пенальти, а затем еще один - 3:1.
«Старая синьора» вернулась в четверку сильнейших, до лидирующего «Милана» одна победа.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Дженоа
После первого гола решили опять вату катануть, хорошо после второго поняли вроде что лучше играть в футбол. Вот опять автобус, 10+ по-моему угловых, туча передач с флангов, а голы пришли вообще не в результате этих кроссов. Ну и на"фига"? (а главное зачем?) Не знаю чем лучше прикол мяч разыгрывать до последнего или кроссы, чем попробовать войти в обыгрыш у штрафной или пробить. Ну так дак так, главное результат всё-таки. С Победо
Скоро нам начнут фиксировать офсайды если нападающий будет перекладывать мяч с ноги на ногу. Всех с победой!