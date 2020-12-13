Дубль Роналду позволил «Ювентусу» дожать «Дженоа»

«Ювентус» провёл противоречивый матч с «Дженоа» в 11-м туре Серии А.

Первый час игры получился безголевым, несмотря на тотальное доминирование чемпиона. А затем пошли голы. Точный удар Паоло Дибалы получил ответ с другой стороны, когда в голевым получился один из двух выстрелов в сторону ворот туринцев. И лишь на 78-й минуте всё встало на свои места, Криштиану Роналду реализовал пенальти, а затем еще один - 3:1.

«Старая синьора» вернулась в четверку сильнейших, до лидирующего «Милана» одна победа.