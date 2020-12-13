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Дубль Роналду позволил «Ювентусу» дожать «Дженоа»

13 Декабря 2020, 21:58,

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«Ювентус» провёл противоречивый матч с «Дженоа» в 11-м туре Серии А.

Протокол игры  
Дженоа 1:3 Ювентус
    57' Дибала Пауло (0:1)
(1:1) Стураро Стефано 61'    
    78' Роналду Криштиану (1:2)
    89' Роналду Криштиану (1:3)
Перин Маттиа   88' Гольданига Эдоардо   15' Бани Маттиа   90' Мазиелло Андреа Пеллегрини Лука Лерагер Лукас Радованович Иван   82' (Касо Джузеппе (   82') Ровелла Николо   82' (Пандев Горан (   82') Стураро Стефано   66' (Бехрами Валон (   66') Пьяца Марко   73' (Шомуродов Элдор (   73') Скамачча Джанлука   66' (Дестро Маттиа (   66')
Запасные: Палеари Альберто Думбравану Даниэл Гильоне Паоло Мелегони Филиппо Циборра Леннарт Зайц Миха Зима Лукаш
Щесны Войцех Куадрадо Хуан Де Лихт Маттайс   90' (Radu Dragusin (   90') Бонуччи Леонардо Алекс Сандро Маккенни Уэстон   77' Бентанкур Родриго   83' Рабио Адриен   2'   67' (Мората Альваро (   67') Кьеза Федерико   84' (Бернардески Федерико (   84') Дибала Пауло   83' (Кулушевски Деян (   83') Роналду Криштиану
Запасные: Израэль Франко Ремзи Аарон Данило Луис Портанова Маноло Фработта Джанлука Буффон Джанлуиджи Мело Артур
13 декабря. Стадион "Луиджи Феррарис".

Первый час игры получился безголевым, несмотря на тотальное доминирование чемпиона. А затем пошли голы. Точный удар Паоло Дибалы получил ответ с другой стороны, когда в голевым получился один из двух выстрелов в сторону ворот туринцев. И лишь на 78-й минуте всё встало на свои места, Криштиану Роналду реализовал пенальти, а затем еще один - 3:1.

«Старая синьора» вернулась в четверку сильнейших, до лидирующего «Милана» одна победа.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Дженоа
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Комментарии (2)
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0
sly_Fellow
13 Декабря 2020, 22:10

После первого гола решили опять вату катануть, хорошо после второго поняли вроде что лучше играть в футбол. Вот опять автобус, 10+ по-моему угловых, туча передач с флангов, а голы пришли вообще не в результате этих кроссов. Ну и на"фига"? (а главное зачем?) Не знаю чем лучше прикол мяч разыгрывать до последнего или кроссы, чем попробовать войти в обыгрыш у штрафной или пробить. Ну так дак так, главное результат всё-таки. С Победо

1
beorn_n
13 Декабря 2020, 22:07

Скоро нам начнут фиксировать офсайды если нападающий будет перекладывать мяч с ноги на ногу. Всех с победой!

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