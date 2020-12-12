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​Пирло: «Нужно выбросить из головы матч с «Барселоной»

12 Декабря 2020, 21:34,

Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло призывает своих футболистов выбросить из головы гостевую победу над «Барселоной» со счётом 3:0 в Лиге чемпионов.

«Если мы всё ещё думаем о матче с «Барселоной», то должны выбросить это из головы прямо сейчас. Нужно открыть новую страницу и создать ощущение стабильности.

Мы не можем позволить себе остановиться на одной игре. В воскресенье нам нужно добиться большего, чем в четырёх последних матчах Серии А. Я хочу увидеть такой же голод и решимость футболистов, как это было на «Камп Ноу», иначе нас ждёт неприятный сюрприз», - сказал Пирло пресс-службе клуба.

В воскресенье, тринадцатого декабря, в 20:00 по московскому времени «Ювентус» начнёт матч против «Дженоа».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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