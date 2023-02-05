«Фейеноорд» установил клубный рекорд по количеству ударов за матч

В двадцатом туре нидерландского чемпионата лидирующий в турнирной таблице «Фейеноорд» потерял очки, но случилось это в матче против приличествующего соперника - ПСВ. Часть матча «Фейеноорд», проигрывавший по ходу игры, провел в численном преимуществе, к тому же, команда была настроена на атаку - и это вылилось в целых тридцать пять ударов по воротам ПСВ за весь матч!

Этот показатель является рекордным для клуба с тех пор, как собираются подробные статистические данные. В следующем туре лидер Эредивизии сразится в выездном поединке с «Херенвеном», эта игра состоится двенадцатого февраля.