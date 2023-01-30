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Чемпионат Голландии. Эредивизие

ПСВ ведёт переговоры по возможному переходу ван Анхольта

30 Января 2023 • 15:29 Комментировать
Галатасарай
...
Умраниеспор
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01.02 20:00

Защитник «Галатасарая» Патрик ван Анхольт может продолжить карьеру в ПСВ, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, нидерландский клуб уже вступил в переговоры о возможном подписании 32-летнего футболиста, который в начале своей карьеры уже выступал в системе ПСВ. Отмечается, что сам игрок согласен вернуться на родину.

В текущем сезоне ван Анхольт провёл в составе «Галатасарая» 14 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной Нидерландов в 3,2 миллиона евро.

Отметим, что ранее ван Анхольт выступал за такие клубы, как «Челси», «Кристал Пэлас», «Сандерленд», «Витесс» и «Лестер».

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ПСВ Патрик Ван Анхольт Трансферы футбола - зима 2023
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