Вингер дортмундской «Боруссии» Торган Азар попробует силы в нидерландском ПСВ.

29-летний футболист перебрался в ПСВ на правах аренды до конца сезона, сообщает пресс-служба эйндховенского клуба. По данным Transfermarkt, сделка обойдётся гранду нидерландского футбола в 500 тысяч евро.

Торган Азар провёл 21 матча за «Боруссию» в нынешнем сезоне во всех соревнованиях, записав себе в актив один забитый мяч.

ПСВ в январе расстался с Коди Гакпо и Нони Мадуэке, которые перебрались в «Ливерпуль» и «Челси» соответственно, и Азар призван заполнить образовавшийся пробел в атаке эйндховенцев.