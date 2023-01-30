Быстров считает, что Сперцяну не стоит менять РПЛ на ПСВ

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в ПСВ.

«Сперцян — хороший футболист, он лидер «Краснодара», но, на мой взгляд, ему рано ехать, он должен еще лучше проявить себя в чемпионате России и принести пользу «Краснодару». Если и отправляться, то не в Нидерланды, а в топовый чемпионат», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, нет никакого смысла переходить из РПЛ, где ты играешь на постоянной основе, в какой-то нидерландский ПСВ.

В текущем сезоне 22-летний Сперцян принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил десять мячей и сделал шесть ассистов.