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Чемпионат Голландии. Эредивизие

ПСВ в меньшинстве не удержал победу над «Фейеноордом»

05 Февраля 2023 • 18:36 Комментировать
Фейеноорд
2:2
ПСВ
окончен

В главном матче 20-го тура чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» принимал ПСВ и имел отличный шанс выбить из чемпионской гонки одного из конкурентов. Роттердамцы больше контролировали мяч и чаще били по воротам, но соперник был успешнее.

Уже в дебюте ПСВ удачно контратаковал, Хави Симонс отобрал мяч в центре поля и создал момент для Анвара эль-Гази, который открыл счет вторым касанием мяча. На 65-й минуте Армандо Обиспо был удален за удар соперника в колено. Но даже вдесятером гости забили снова. Еще одна контратака, Люк де Йонг бросил мяч новичку Торгану Азару, который раскачал защитника и метко пробил. Только в концовке лидеры смогли распечатать ворота противника. После навеса от лицевой линии Алиреза Джаханбакш головой вколотил мяч в сетку. Данило Перейра на 90-й минуте сотряс перекладину, но его команда все же ушла от поражения на шестой компенсированной минуте, и снова Джаханбакш был на высоте, метко пробив со средней дистанции - 2:2.

«Фейеноорд» остался в лидерах, в трех очках позади АЗ, на четыре балла отстают «Аякс» с ПСВ.

Протокол игры  
Фейеноорд2:2ПСВ
  8'Эль-Гази Анвар (0:1)
  68'Азар Торган (0:2)
(1:2) Джаханбахш Алиреза82'  
(2:2) Джаханбахш Алиреза90'  
Велленройтер ТимонПедерсен Маркус ГольмгренГертрейда Лютсхарел  53'Ганцко Давид 85' (Волемарк Патрик ( 85') Лопес Маркос IV 70' (Идрисси Уссама ( 70'  89') Виффер МатсКекчю ОркунДилросун Джавайро 70' (Перейра Данило II ( 70') Тимбер Квинтен 62' (Джаханбахш Алиреза ( 62') Пайшао Игор 62' (Ezequiel Bullaude ( 62') Хименес Сантьяго Томас
Запасные: Бенита МимеирхельТроос ТейнРасмуссен ЯкобМарсиано ОфирКасанвирджо НерайшоТаабуни Мохамед
Бенитес Вальтер  90'Тезе ДжорданБрэнтуэйт ДжерредОбиспо Армандо  65'Мвене Филлипп 32' (Ван Анхольт Патрик ( 32') Сангаре ИбрахимВеерман Йоэй 62' (Азар Торган ( 62') Эль-Гази Анвар 17' (Бакайоко Жоан ( 17'  46'Рамальо Андре 69') Тиль Гус  43' 62' (Гутьеррес Эрик ( 62') Симонс ХавиДе Йонг Люк  53' 70' (Силва Фабио ( 70'  90')
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман Бой  89'Сайбари ИсмаэльЛедесма Ричард
05 февраля. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд ПСВ
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