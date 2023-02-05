ПСВ в меньшинстве не удержал победу над «Фейеноордом»

В главном матче 20-го тура чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» принимал ПСВ и имел отличный шанс выбить из чемпионской гонки одного из конкурентов. Роттердамцы больше контролировали мяч и чаще били по воротам, но соперник был успешнее.

Уже в дебюте ПСВ удачно контратаковал, Хави Симонс отобрал мяч в центре поля и создал момент для Анвара эль-Гази, который открыл счет вторым касанием мяча. На 65-й минуте Армандо Обиспо был удален за удар соперника в колено. Но даже вдесятером гости забили снова. Еще одна контратака, Люк де Йонг бросил мяч новичку Торгану Азару, который раскачал защитника и метко пробил. Только в концовке лидеры смогли распечатать ворота противника. После навеса от лицевой линии Алиреза Джаханбакш головой вколотил мяч в сетку. Данило Перейра на 90-й минуте сотряс перекладину, но его команда все же ушла от поражения на шестой компенсированной минуте, и снова Джаханбакш был на высоте, метко пробив со средней дистанции - 2:2.

«Фейеноорд» остался в лидерах, в трех очках позади АЗ, на четыре балла отстают «Аякс» с ПСВ.