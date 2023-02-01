Нидерландский левый защитник Патрик ван Анхольт покинул стамбульский «Галатасарай» и в рамках арендного соглашения перешёл в ПСВ. О готовой сделке сообщает портал Transfermarkt.

Ван Анхольту 32 года, срок его аренды в ПСВ завершится в конце текущего сезона. Игрок выступает за «Галатасарай» в турецкой Суперлиге с лета 2021 года, в турецкий гранд он перешёл из лондонского клуба «Кристал Пэлас».

В этом сезоне нидерландец играл не регулярно – он провёл всего 10 матчей в чемпионате Турции, в которых отдал два ассиста.

Ранее ПСВ усилился полузащитником дортмундской «Боруссии» Торганом Азаром.