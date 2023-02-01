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Нидерландский защитник ван Анхольт вернулся из Турции на родину официально

01 Февраля 2023 • 01:14 Комментировать
Фейеноорд
...
ПСВ
05.02 16:30

Нидерландский левый защитник Патрик ван Анхольт покинул стамбульский «Галатасарай» и в рамках арендного соглашения перешёл в ПСВ. О готовой сделке сообщает портал Transfermarkt.

Ван Анхольту 32 года, срок его аренды в ПСВ завершится в конце текущего сезона. Игрок выступает за «Галатасарай» в турецкой Суперлиге с лета 2021 года, в турецкий гранд он перешёл из лондонского клуба «Кристал Пэлас».

В этом сезоне нидерландец играл не регулярно – он провёл всего 10 матчей в чемпионате Турции, в которых отдал два ассиста.

Ранее ПСВ усилился полузащитником дортмундской «Боруссии» Торганом Азаром.

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Евро-Футбол.Ру,
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