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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Бывший футболист «Витесса» разбился на скалах на Мальорке

16 Мая 2022 • 23:17 Комментировать
Витесс
2:2
Аякс
окончен

Трагедия на испанском острове Мальорка - там на скалах разбился Мурад Ламбратт, 31-летний бывший футболист молодежной команды «Витесса», впоследствии переквалифицировавшийся в боксера. Обстоятельства гибели спортсмена не совсем ясны, судя по всему, Мурад хотел прыгнуть с «тарзанки» в море, но вместо этого пролетел тридцать метров и врезался в скалы, получив несовместимые с жизнью травмы головы. Свидетелями страшной сцены стали супруга Мурада и двое его малолетних сыновей. Для них отдых в местах райских, к сожалению, обернулся семейной трагедией. Испанская полиция расследует все обстоятельства.

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Витесс Мурад Ламбратт
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