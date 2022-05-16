Бывший футболист «Витесса» разбился на скалах на Мальорке

Трагедия на испанском острове Мальорка - там на скалах разбился Мурад Ламбратт, 31-летний бывший футболист молодежной команды «Витесса», впоследствии переквалифицировавшийся в боксера. Обстоятельства гибели спортсмена не совсем ясны, судя по всему, Мурад хотел прыгнуть с «тарзанки» в море, но вместо этого пролетел тридцать метров и врезался в скалы, получив несовместимые с жизнью травмы головы. Свидетелями страшной сцены стали супруга Мурада и двое его малолетних сыновей. Для них отдых в местах райских, к сожалению, обернулся семейной трагедией. Испанская полиция расследует все обстоятельства.