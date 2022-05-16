Тадич четвёртый год кряду становится лучшим ассистентом в «Аяксе»

Амстердамский «Аякс» гарантировал себе очередной чемпионский титул в Нидерландах, и вновь на высоте был Душан Тадич - сербский капитан клуба. Уже четыре сезона кряду он становится лучшим ассистентом в составе «Аякса». Причем количество сделанных им голевых передач растет из года в год.

Так, в сезоне 2018/2019 он сделал 13 голевых передач, через год, в сезоне 2019/2020, уже четырнадцать, в сезоне 2020/2021 довел это количество до 17. Наконец, в текущем сезоне на сего счету целых девятнадцать голевых передач. Напомним, что Тадич выступает за «Аякс» как раз с 2018 года, ранее он провел несколько сезонов в английском «Саутгемптоне».