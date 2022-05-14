Нагельсманн рассказал о переговорах с Мазрауи

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал возможный переход защитника «Аякса» Нуссера Мазрауи в мюнхенский клуб.

Немецкий специалист заявил, что сделка по трансферу 24-летнего марокканца находится на финишной прямой и осталось уладить лишь некоторые детали.

«Если всё получится, у нас будет очень сильный футболист, чему мы будет невероятно рады. Он сразу сказал, что хочет играть за «Баварию» и мы легко нашли общий язык», — приводит слова Нагельсманна Goal.

В текущем сезоне Мазрауи провёл в составе амстердамского клуба 34 матча, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.