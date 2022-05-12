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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Шрёдер станет новым тренером «Аякса»

12 Мая 2022 • 18:45 Комментировать (1)
Витесс
...
Аякс
6.00 5.00 1.45
15.05 15:30

Альфред Шрёдер станет новым тренером амстердамского «Аякса» начиная со следующего сезона. Об этом говорится в заявлении клуба на официальном сайте. Нидерландец уже работал ассистентом в команде в сезоне 2019/20, когда «Аякс» дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.

Последним местом работы Шрёдера является бельгийский «Брюгге». Нидерландец также успел поработать ассистентом главного тренера в каталонской «Барселоне», где помогал экс-наставнику «сине-гранатовых» Рональду Куману.

Напомним, что на посту главного тренера «Аякса» Шрёдер заменит Эрика тен Хага, который со следующего сезона станет наставником «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Альфред Шрёдер
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ВИТЕСС АЯКС
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