«Аякс» нашёл замену Овермарсу, который был уволен за сексуальные смс сотрудницам

Стало известно, что «Аякс» прекратил поиски нового технического директора клуба.
Голландский журналист Майк Вервей сообщает в своих социальных сетях, что место Марка Овермарса займут Джерри Хамстр и Клаас-Ян Хунтелаар.
Напомним, в феврале 2021 года «Аякс» объявил об уходе с поста технического директора Овермарса. Позже появились первые комментарии в связи с уходом функционера.
Причиной разрыва контракта с 48-летним менеджером стал ряд неуместных сообщений, которые он отправлял нескольким коллегам-женщинам в течение длительного периода времени.
Овермарс работал в «Аяксе» с 2012 года, его контракт был рассчитан до 2026 года.