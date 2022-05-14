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«Аякс» нашёл замену Овермарсу, который был уволен за сексуальные смс сотрудницам

14 Мая 2022 • 00:00 Комментировать
Витесс
...
Аякс
6.60 5.10 1.42
15.05 15:30

Стало известно, что «Аякс» прекратил поиски нового технического директора клуба.  

Голландский журналист Майк Вервей сообщает в своих социальных сетях, что место Марка Овермарса займут Джерри Хамстр и Клаас-Ян Хунтелаар.

Напомним, в феврале 2021 года «Аякс» объявил об уходе с поста технического директора Овермарса. Позже появились первые комментарии в связи с уходом функционера.

Причиной разрыва контракта с 48-летним менеджером стал ряд неуместных сообщений, которые он отправлял нескольким коллегам-женщинам в течение длительного периода времени.

Овермарс работал в «Аяксе» с 2012 года, его контракт был рассчитан до 2026 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Марк Овермарс Клас-Ян Хунтелар
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ВИТЕСС АЯКС
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