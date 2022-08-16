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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Севилья» уверена в трансфере защитника «Баварии»

 
16 Августа 2022 • 11:04 Комментировать
Севилья
...
Вальядолид
19.08 23:00
Руководство «Севильи» уверено в том, что клубу удастся заполучить защитника мюнхенской «Баварии» Танги Ньянзу. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в стане андалузского клуба считают, что сделку удастся закрыть за 2-3 дня.

С самим игроком у «Севильи» уже есть полное соглашения по условиям контракта. Футболист дожидается момента, когда клубы согласуют сумму компенсацию, чтобы отправиться на медосмотр.

Ньянзу присоединился к «Баварии» летом 2020 года из «ПСЖ». В прошлом сезоне футбоилст провёл 17 матчей в Бундеслиге, где отметился одним голом и результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Севилья Трансферы футбола - лето 2022 Танги Ньянзу
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СЕВИЛЬЯ ВАЛЬЯДОЛИД
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