«Севилья» уверена в трансфере защитника «Баварии»

Руководство «Севильи» уверено в том, что клубу удастся заполучить защитника мюнхенской «Баварии» Танги Ньянзу. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в стане андалузского клуба считают, что сделку удастся закрыть за 2-3 дня.

С самим игроком у «Севильи» уже есть полное соглашения по условиям контракта. Футболист дожидается момента, когда клубы согласуют сумму компенсацию, чтобы отправиться на медосмотр.

Ньянзу присоединился к «Баварии» летом 2020 года из «ПСЖ». В прошлом сезоне футбоилст провёл 17 матчей в Бундеслиге, где отметился одним голом и результативной передачей.