Молодой защитник «Баварии» усилит состав «Севильи»

20-летний центральный защитник Танги Ньянзу переходит из «Баварии» в «Севилью».

Как стало известно чуть раньше, испанский клуб достиг договорённости по трансферу игрока, и теперь инсайдер Фабрицио Романо подтверждает, что переход полностью завершён и вот-вот будет оформлен официально. Ньянзу в ближайшее время прибудет в Севилью, чтобы подписать контракт с одноимённым клубом. Соглашение будет рассчитано на пять лет. «Бавария» получит процент от суммы будущей перепродажи француза.

Танги Ньянзу провёл 28 матчей за первую команду «Баварии», по одному разу отметившись голом и результативной передачей.