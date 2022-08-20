«Севилья» не сумела переиграть «Вальядолид»

Команда Хулена Лопетеги, «Севилья», не смогла выиграть во втором туре чемпионата Испании в домашней игре против «Вальядолида». Это случилось после того, как «Севилья» в первом туре проиграла «Осасуне».

В этот раз «Севилья» также оказалась в роли догоняющей после гола Ануара на 80-й минуте. Но хозяевам повезло - голкипер и защитник «Вальядолида» вскоре ошиблись при выходе на мяч в районе одиннадцатиметровой ошибки, он попал к Рекику, который тут же отправил его в сетку.