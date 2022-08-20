«Севилья» не сумела переиграть «Вальядолид»

Команда Хулена Лопетеги, «Севилья», не смогла выиграть во втором туре чемпионата Испании в домашней игре против «Вальядолида». Это случилось после того, как «Севилья» в первом туре проиграла «Осасуне».
В этот раз «Севилья» также оказалась в роли догоняющей после гола Ануара на 80-й минуте. Но хозяевам повезло - голкипер и защитник «Вальядолида» вскоре ошиблись при выходе на мяч в районе одиннадцатиметровой ошибки, он попал к Рекику, который тут же отправил его в сетку.
Протокол игры
|80'Тухами Ануар (0:1)
|(1:1) Рекик Карим86'
Буну Яссин•Монтьель Гонсало• 69'Ньянзу Танги•Рекик Карим•Акунья Маркос 89'79' (Теллес Алекс (79') •Хордан Хоан 52'64' (Окампос Лукас (64') • 90'Фернандо Режес•Торрес Оливер79' (Ракитич Иван (79') •Ламела Эрик•Мир Рафа64' (Эн-Несири Юссеф (64') •Гомес Алехандро69' (Иско Аларкон (69') 90'
Асенхо Серхио•Луис Перез• 83'Санчес Хавьер•Эль-Ямик Джавад 90'22' (Хоакин Фернандес (22') •Эскудеро Серхио46' (Олаза Лукас (46') • 90'Агуадо Альваро•Роке Меса68' (Плано Оскар (68') •Перес Кике•Санчес Иван68' (Леон Серхио (68') •Гвардиола Серхи67' (Мончу Рамон (67') •Тухами Ануар
19 августа. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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