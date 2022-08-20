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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» не сумела переиграть «Вальядолид»

 
20 Августа 2022 • 01:05 Комментировать
Севилья
1:1
Вальядолид
окончен

Команда Хулена Лопетеги, «Севилья», не смогла выиграть во втором туре чемпионата Испании в домашней игре против «Вальядолида». Это случилось после того, как «Севилья» в первом туре проиграла «Осасуне».

В этот раз «Севилья» также оказалась в роли догоняющей после гола Ануара на 80-й минуте. Но хозяевам повезло - голкипер и защитник «Вальядолида» вскоре ошиблись при выходе на мяч в районе одиннадцатиметровой ошибки, он попал к Рекику, который тут же отправил его в сетку.

 

Протокол игры  
Севилья1:1Вальядолид
  80'Тухами Ануар (0:1)
(1:1) Рекик Карим86'  
Буну ЯссинМонтьель Гонсало  69'Ньянзу ТангиРекик КаримАкунья Маркос  89' 79' (Теллес Алекс ( 79') Хордан Хоан  52' 64' (Окампос Лукас ( 64'  90') Фернандо РежесТоррес Оливер 79' (Ракитич Иван ( 79') Ламела ЭрикМир Рафа 64' (Эн-Несири Юссеф ( 64') Гомес Алехандро 69' (Иско Аларкон ( 69'  90')
Запасные: Дмитрович МаркоКармона Хосе АнхельФлорес АльбертоМаркан МаркосМунир Эль-ХаддадиНавас ХесусДилейни Томас
Асенхо СерхиоЛуис Перез  83'Санчес ХавьерЭль-Ямик Джавад  90' 22' (Хоакин Фернандес ( 22') Эскудеро Серхио 46' (Олаза Лукас ( 46'  90') Агуадо АльвароРоке Меса 68' (Плано Оскар ( 68') Перес КикеСанчес Иван 68' (Леон Серхио ( 68') Гвардиола Серхи 67' (Мончу Рамон ( 67') Тухами Ануар
Запасные: Малса МикаэльВилья ТониМасип ХордиIvan FresnedaRoberto ArroyoГассама СекуТоррес Давид
19 августа. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вальядолид Севилья
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окончен Эспаньол 0:2 Райо Вальекано 2.55 3.00 3.10
окончен Севилья 1:1 Вальядолид 1.57 4.00 6.50
20.08  18:30 Осасуна ... Кадис 2.44 3.20 3.15
20.08  20:30 Мальорка ... Бетис 2.95 3.25 2.55
20.08  23:00 Сельта ... Реал Мадрид 3.90 3.85 1.92
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