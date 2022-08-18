«Баварии» не нужен новый защитник после ухода Ньянзу

Мюнхенская «Бавария» не заинтересована в трансфере нового центрального защитника. По информации от журналиста Кристиана Фалька, немецкий клуб не станет приобретать футболиста на эту позицию, даже несмотря на уход Танги Ньянзу в «Севилью».

В руководстве клуба уверены, что в команде есть достаточно качественных исполнителей, которые способны закрыть позицию центрального защитника. Напомним, что помимо номинальных игроков этого амплуа, в центре обороны могут также сыграть Люка Эрнандес, Бенжамен Павар и Йосип Станишич.

Этим летом «Бавария» уже потратила около 70 миллионов евро на покупку одного центрального защитника – Маттайса де Лихта, который пришёл из туринского «Ювентуса».