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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Баварии» не нужен новый защитник после ухода Ньянзу

 
18 Августа 2022 • 15:32 Комментировать
Севилья
...
Вальядолид
1.55 3.95 6.30
19.08 23:00

Мюнхенская «Бавария» не заинтересована в трансфере нового центрального защитника. По информации от журналиста Кристиана Фалька, немецкий клуб не станет приобретать футболиста на эту позицию, даже несмотря на уход Танги Ньянзу в «Севилью».

В руководстве клуба уверены, что в команде есть достаточно качественных исполнителей, которые способны закрыть позицию центрального защитника. Напомним, что помимо номинальных игроков этого амплуа, в центре обороны могут также сыграть Люка Эрнандес, Бенжамен Павар и Йосип Станишич.

Этим летом «Бавария» уже потратила около 70 миллионов евро на покупку одного центрального защитника – Маттайса де Лихта, который пришёл из туринского «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Севилья Трансферы футбола - лето 2022 Танги Ньянзу
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СЕВИЛЬЯ ВАЛЬЯДОЛИД
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