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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мунир близок к уходу из «Севильи»

 
17 Августа 2022 • 15:28 Комментировать
Севилья
...
Вальядолид
1.55 4.00 6.30
19.08 23:00

Нападающий «Севильи» Мунир Эль-Хаддади в ближайшее время может покинуть испанский клуб, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 26-летний марокканец близок к переходу в «Хетафе». Также интерес к воспитаннику «Барселоны» проявляет турецкий «Трабзонспор».

Сообщается, что главной причиной ухода футболиста из «Севильи» является тот факт, что он не подходит под игровые схемы наставника андалусийцев Хулена Лопетеги.

В минувшем сезоне Мунир провёл в составе «Севильи» 25 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Марокко в 8 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Трабзонспор Хетафе Мунир Эль-Хаддади Трансферы футбола - лето 2022
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СЕВИЛЬЯ ВАЛЬЯДОЛИД
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