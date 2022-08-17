Мунир близок к уходу из «Севильи»

Нападающий «Севильи» Мунир Эль-Хаддади в ближайшее время может покинуть испанский клуб, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 26-летний марокканец близок к переходу в «Хетафе». Также интерес к воспитаннику «Барселоны» проявляет турецкий «Трабзонспор».

Сообщается, что главной причиной ухода футболиста из «Севильи» является тот факт, что он не подходит под игровые схемы наставника андалусийцев Хулена Лопетеги.

В минувшем сезоне Мунир провёл в составе «Севильи» 25 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Марокко в 8 миллионов евро.