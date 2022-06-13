Френки де Йонг прокомментировал свою беседу с Левандовски во время матча Голландия – Польша

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о своём диалоге с Робертом Левандовски.

Де Йонг и Левандовски пересеклись во время матча сборных Голландии и Польши (2:2) в Лиге наций. Форвард «Баварии» участия в игре не принимал, но обменялся несколькими словами с Френки.

«Я видел ваш разговор, ты звал его в «Барселону»? – спросил у де Йонга журналист. – Левандовски – потрясающий футболист, один из лучших в мире, – ответил голландский хавбек. – В этом вопросе всё зависит от него. Конечно, я бы хотел выступать с ним в одной команде», – добавил 25-летний игрок.

Любопытно, что пути Левандовски и де Йонга могут разойтись: первый настаивает на своём переходе из «Баварии» в «Барселону», а второй может быть продан каталонцами в «Манчестер Юнайтед».