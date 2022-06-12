Ван Галь остался недоволен судейством в матче с Польшей

Наставник голландской сборной Луи ван Галь в разговоре с журналистами высказался по поводу работы судей в поединке Лиги наций с поляками.

Ван Галь сказал, что он гордится своими футболистами, которые проявили характер и сумели отыграться. Опытный специалист отметил, что у него остались большие вопросы к работе судейской бригады.

«Не хочу сказать, что судьи не справились со своей работой, но практически все их решения были не в нашу пользу» - добавил ван Галь.

Напомним, что голландская сборная сумела отыграться в матче с поляками. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью со счётом 2:2.