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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ван дер Ваарт рассказал, почему Френки де Йонгу комфортнее в сборной, чем в «Барселоне»

09 Июня 2022 • 23:56 Комментировать
Голландия
...
Польша
1.38 4.90 8.00
11.06 21:45

Бывший голландский полузащитник Рафаэль Ван Дер Ваарт поделился мнением об игре Френки де Йонга.

Сам де Йонг недавно признался, что чувствует себя комфортнее в тактическом рисунке сборной Нидерландов, чем в «Барселоне».

«Я объясню вам, почему Френки так хорош в сборной. Дело в том, что здесь он единственный полузащитник с такими качествами – он вправе делать всё, что захочет. В «Барселоне» есть Педри, Гави, Бускетс и так далее – и Френки приходится приспосабливаться», – рассказал экс-игрок сборной Нидерландов и мадридского «Реала».

По достоверным данным, в скором времени Френки де Йонг может сменить «Барселону» на «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рафаэль Ван Дер Ваарт Сборная Голландии Френки де Йонг
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