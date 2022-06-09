Ван дер Ваарт рассказал, почему Френки де Йонгу комфортнее в сборной, чем в «Барселоне»

Бывший голландский полузащитник Рафаэль Ван Дер Ваарт поделился мнением об игре Френки де Йонга.

Сам де Йонг недавно признался, что чувствует себя комфортнее в тактическом рисунке сборной Нидерландов, чем в «Барселоне».

«Я объясню вам, почему Френки так хорош в сборной. Дело в том, что здесь он единственный полузащитник с такими качествами – он вправе делать всё, что захочет. В «Барселоне» есть Педри, Гави, Бускетс и так далее – и Френки приходится приспосабливаться», – рассказал экс-игрок сборной Нидерландов и мадридского «Реала».

По достоверным данным, в скором времени Френки де Йонг может сменить «Барселону» на «Манчестер Юнайтед».