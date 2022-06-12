Депай высказался по поводу незабитого пенальти в матче с Польшей

Голландский нападающий Мемфис Депай в разговоре с журналистами не скрывал разочарования после незабитого пенальти в поединке с поляками.

Депай сказал, что он очень много времени на тренировках уделяет пенальти, но нынче забить не удалось, хотя подобное случается. Форвард отметил, что до победы оставался один шаг, но из-за этой ошибки пришлось довольствоваться ничьей.

«Из-за моей ошибки ничья кажется поражением», - добавил Депай.

Напомним, что голландцы по ходу встречи уступали полякам со счётом 0:2, но сумели восстановить статус-кво, а в концовке вполне могли вырвать победу, но Депай не реализовал пенальти. Финальный свисток зафиксировал счёт 2:2 на табло.