Ван Галь: «Силлессен? Он мне не нравится, он часто травмируется»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь поделился мнением о вратаре Яспере Силессене.

Вратарь «Валенсии» получил травму на тренировке перед встречей со сборной Польши (2:2) в рамках 3-го тура Лиги наций.

«Силессен получил небольшую травму во время тренировки, которая вызвала небольшое и неприятное повреждение. Это несерьезная травма, возможно, во вторник он уже приступит к тренировкам в общей группе. Но мне это не нравится, он часто травмируется. Нужно быть в форме», — сказал ван Галь NOS.

Нидерланды в турнирной таблице Лиги наций после трёх туров набрали семь очков и возглавляют турнирную таблицу Лиги A в 4-й группе. 14-го июня Нидерланды в четвёртом туре Лиги наций примут на своём поле Уэльс.